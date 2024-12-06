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محافظ الجيزة ووزير الصناعة يلتقيان المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة ووزير الصناعة يلتقيان المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة ووزير الصناعة يلتقيان المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:20 مساءً -  يلتقي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، غدًا السبت، مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس.

يهدف اللقاء إلى بحث التحديات التي تواجه المصانع في محافظة الجيزة وإيجاد حلول فورية لتشغيلها، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين ودفع عجلة الإنتاج.

محافظ الجيزة يؤكد أهمية اللقاء

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم. 

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تمتلك مقومات كبيرة وقاعدة صناعية متنوعة، وأن اللقاء يهدف إلى تلبية احتياجات المصانع والعمل على تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق نموذجية متكاملة الخدمات.

دعوة من محافظة الجيزة للمستثمرين

وتدعو محافظة الجيزة جميع المستثمرين الصناعيين في المحافظة لحضور هذا اللقاء لعرض مشاكلهم ومقترحاتهم. وستكون هذه فرصة هامة لتبادل الآراء والوصول إلى حلول عملية تساهم في تطوير القطاع الصناعي في الجيزة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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