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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالعمرانية (صور) - أخبار كلمتك

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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالعمرانية (صور) - أخبار كلمتك

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالعمرانية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:20 مساءً -  نفذ حي العمرانية حملة مكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر العام بشارع استديو الأهرام والمخزن، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس الحي، ونائبه محمد سعيد.

رفع جميع الإشغالات المخالفة للقانون وإيداع المضبوطات بمخازن الحي

وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث تم رفع جميع الإشغالات المخالفة للقانون وإيداع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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وأكد اللواء أحمد جلال الطنطاوي على استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مشددًا على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للحي، كما وجه الشكر لكافة العاملين الذين ساهموا في نجاح هذه الحملة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الحملة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحركة المرورية، وتعزيز الشعور بالأمان والانتماء لدى سكان الحي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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