مصطفى بكري: هل انسحاب الجيش السوري من حماة مخطط تكتيكي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن سوريا تشهد تهديدات من الدول الخارجية، وإسرائيل تُعَد القاسمَ المشتركَ بين الأحداث، وأمريكا الممول الأساسي للميليشيات الإرهابية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن تركيا أطلقت بالاشتراك مع فرنسا وإسرائيل عمليةً موسعةً، بالتزامن مع دعم الميليشيات الإرهابية التي تقاوم الجيش السوري الحر، وهذا ما أعلنه الحزب الشيوعي التركي.

وتساءل: " هل انسحاب الجيش السوري من حماة وراءه مناورة تكتيكية؟ وما هي الخطة التكتيكية البديلة لوقف تلك الجماعات؟.. منوهًا بأنه بناءً على طلب سوريا فإن الجامعة العربية أجَّلتِ الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه.

وأوضح أن بوتين صرح سابقًا بأن النظام العالمي الجديد سيبدأ من دمشق، والهدف هو القضاء على الدولة السورية، وتفكيك سوريا يعني تفكيك لبنان والأردن وغيرهما بالمنطقة العربية.