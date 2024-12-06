درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري: هل انسحاب الجيش السوري من حماة مخطط تكتيكي؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري: هل انسحاب الجيش السوري من حماة مخطط تكتيكي؟ - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: هل انسحاب الجيش السوري من حماة مخطط تكتيكي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن سوريا تشهد تهديدات من الدول الخارجية، وإسرائيل تُعَد القاسمَ المشتركَ بين الأحداث، وأمريكا الممول الأساسي للميليشيات الإرهابية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن تركيا أطلقت بالاشتراك مع فرنسا وإسرائيل عمليةً موسعةً، بالتزامن مع دعم الميليشيات الإرهابية التي تقاوم الجيش السوري الحر، وهذا ما أعلنه الحزب الشيوعي التركي.

وتساءل: " هل انسحاب الجيش السوري من حماة وراءه مناورة تكتيكية؟ وما هي الخطة التكتيكية البديلة لوقف تلك الجماعات؟.. منوهًا بأنه بناءً على طلب سوريا فإن الجامعة العربية أجَّلتِ الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه.

وأوضح أن بوتين صرح سابقًا بأن النظام العالمي الجديد سيبدأ من دمشق، والهدف هو القضاء على الدولة السورية، وتفكيك سوريا يعني تفكيك لبنان والأردن وغيرهما بالمنطقة العربية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق