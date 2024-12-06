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قمة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الدنمارك غدا لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

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قمة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الدنمارك غدا لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

قمة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء الدنمارك غدا لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:01 مساءً - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا السبت مباحثات مهمة مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في اليوم الثالث لزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الدنمارك.

ومن المتوقع أن تركز القمة على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أيضا أن يلتقى الرئيس السيسي مع رئيس البرلمان الدنماركي.

وكان الرئيس السيسي قد عقد مباحثات مهمة في وقت سابق اليوم مع ملك الدنمارك فريدريك العاشر، أكد خلالها تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس السيسي بالقصر الملكي بكوبنهاجن اليوم، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث عُزف السلام الجمهوري المصري، ثم جرى استعراض حرس الشرف.

كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وافتتح الرئيس السيسي وملك الدنمارك اليوم بالعاصمة كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، حيث أطلق الرئيس السيسي والملك فريدريك العاشر، مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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