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أول صور لـ لقاء قرينة الرئيس السيسي وحرم سلطان عمان - أخبار كلمتك

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أول صور لـ لقاء قرينة الرئيس السيسي وحرم سلطان عمان - أخبار كلمتك

أول صور لـ لقاء قرينة الرئيس السيسي وحرم سلطان عمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:30 مساءً - زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سلطنة عمان، وعبرت عن سعادتها بلقاء حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان قائلة: “بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان”.

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وأضافت: "يسعدني أن ألتقي بالسيدة الجليلة خلال زيارتي لسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الزيارة  تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".
ووصلت إلى سلطنة عمان مساء اليوم السيدة انتصار السيسي في زيارة خاصة إلى سلطنة عمان تستغرق عدة أيام.

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وكانت حرم السلطان هيثم في استقبالها والوفد المرافق لها لدى وصولهم إلى المطار السلطاني الخاص ورحبت حرم السلطان بقرينة الرئيس وتمنت لها ولوفدها المرافق زيارة موفقة وإقامة طيبة

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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