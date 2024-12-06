درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم السبت 07 -12- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بعد رسالة تهديد - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:31 - وزير خارجية الدنمارك: مصر البوابة الرئيسية للعالم العربي وأفريقيا - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

سعر الريال السعودي في مصر اليوم.. السبت 7-12-2025 - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، انطلاق مؤتمر دور المشروعات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 10 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي الأول لفيلم “أوسكار - عودة الماموث” (فيديو) - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الأهلي يحل ضيفا ثقيلا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه القطر والعراقي والمبعوث الأممي إلى سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه القطر والعراقي والمبعوث الأممي إلى سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه القطر والعراقي والمبعوث الأممي إلى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة 6 ديسمبر، اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، ومع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، ومع «جير بيدرسون» المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلي سوريا، حيث تم بحث التطورات في سوريا الشقيقة على ضوء تلاحق الأوضاع الميدانية على الأرض في سوريا.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير جدد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل الشعب السوري الشقيق، داعياً في هذا الصدد القوى الدولية الي التعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري وتحفظ مقدراته ووحدته، وبما يسمح بعودة الاستقرار على كامل الأراضي السورية وتغليب النهج السياسي بما يضع حداً نهائياً لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية الإيراني: طهران ستواصل بكل ثقلها دعمها لسوريا

وزير الخارجية يبحث ونظيره الأمريكي التطورات المتسارعة في سوريا

وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس مجلس السيادة السودانى

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق