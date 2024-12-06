مؤسسة كيميت ناعية «ليا بطرس غالي»: قدمت جهودا لدعم ونشر ثقافة السلام والعلم والمعرفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - نعت مؤسسة «كيميت بطرس غالي» للسلام والمعرفة، برئاسة ممدوح عباس، ليا بطرس غالي حرم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة.

وثمنت المؤسسة - بحسب بيان لها، مسيرة السيدة ليا بطرس غالي، الرئيسة الشرفية للمؤسسة ورفيقة الرحلة والدرب للدكتور بطرس بطرس غالي، مذكرين بما قدمته من جهود لدعم وتشجيع ونشر ثقافة السلام والعلم والمعرفة في مصر والمنطقة العربية والأفريقية.

وتقدم أعضاء مجلس أمناء المؤسسة والسفيرة ليلى بهاء الدين المديرة التنفيذية وأعضاء الهيئة الاستشارية والقائمون عليها بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة.