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رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بفرع جنوب الوادي - أخبار كلمتك

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رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بفرع جنوب الوادي - أخبار كلمتك

رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بفرع جنوب الوادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - زار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، فرع الأكاديمية بجنوب الوادي، وكان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

اصطحب رئيس الأكاديمية الدكتور القحطاني في جولة تعرف خلالها على مباني ومنشآت وأقسام الفرع المختلفة، واستمع لشرح مفصل عن تاريخ الأكاديمية وتاريخ إنشاء فرعها.

وعبر الدكتور ناصر القحطاني، عن إعجابه بما شاهده من مرافق وتطور لافت في فرع الأكاديمية بجنوب الوادي، مؤكدًا أهمية التعليم ودوره الجوهري في نهضة المجتمع.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية عن سعادته بزيارة الدكتور ناصر القحطاني مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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