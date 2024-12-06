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موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

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موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، عن موعد قدوم شهر رجب 2025 - 1446هـ، وذلك بعد استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة 1446هـ فلكيًا.

هلال شهر رجب 1446هـ

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص هلال شهر رجب 1446هـ وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

أوضحت الحسابات الفلكية أن استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ ، يكون مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة الـ 28 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم 31 ديسمبر 2024 «يوم الرؤية».

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

وهناك إمكانية لـ رؤية هلال شهر رجب 1446هـ، يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، ويوم 31 ديسمبر 2024، باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، وبذلك فإن بداية شهر رجب 1446، تكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

رؤية هلال شهر رجب 1446هـ

ويبقى هلال شهر رجب 1446هـ لمدة 28 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 24 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح ما بين 23:29 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى لمدة تتراوح بين 16:41 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًّا يوم الأربعاء 1 يناير 2025 المقبل.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

التقويم الهجري

ويعتمد التقويم الهجري على الشهر القمري، الذى يتمثل بالمدة الزمنية، التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض، والشهور الهجرية كالآتي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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