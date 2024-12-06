شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بعد الزيادة.. كل ما تريد معرفته عن أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد الزيادة.. كل ما تريد معرفته عن أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن - أخبار كلمتك

بعد الزيادة.. كل ما تريد معرفته عن أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن.. ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأخيرة، عن أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن الفكة، وذلك أن طبقت شركات الاتصالات الزيادة الجديدة في أسعار الباقات والكروت.

أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة، وذلك من خلال السطور التالية:

أسعار كروت الشحن بعد الزيادة
أسعار كروت الشحن بعد الزيادة

أسعار كروت الشحن بعد الزيادة

الكارت فئة 10 جنيهات

سعر الكارت فئة 10 جنيهات، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح سعره 13 جنيها بقيمة رصيد 9.1 جنيه.

الكارت فئة 12.5 جنيه

سعر الكارت فئة 12.5 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 8.8 جنيه، أصبح سعره 16.5 جنيها بقيمة رصيد 11.55 جنيه.

الكارت فئة 15 جنيها

سعر الكارت فئة 15 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح سعره 19.5 جنيه بقيمة رصيد 13.65 جنيه.

الكارت فئة 20 جنيها

سعر الكارت فئة 20 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 14 جنيها، أصبح سعره 26 جنيها بقيمة رصيد 18.2 جنيه.

الكارت فئة 29 جنيها

سعر الكارت فئة 29 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح سعره 38 جنيها بقيمة رصيد 26.6 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت
أسعار باقات الإنترنت

أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة الجديدة

سعر باقة النت سوبر 140 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 140 جيجابايت، بـ 239.4 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 200 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 200 جيجابايت، بـ 330.6 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 250 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 250 جيجابايت، بـ 410.4 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 400 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 400 جيجابايت، بـ 649.8 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 600 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 600 جيجابايت، بـ 850 جنيهًا شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 1 تيرا بايت

سعر باقة النت سوبر 1 تيرا بايت، بـ سعر باقة النت سوبر 1 تيرا بايت، بـ 1550.4 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ميجا 250 جيجابايت

سعر باقة النت ميجا 250 جيجابايت، بـ 604.2 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ميجا 600 جيجابايت

سعر باقة النت ميجا 600 جيجابايت، بـ 1185.6 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ميجا 1 تيرا بايت

سعر باقة النت ميجا 1 تيرا بايت، بـ 1778.4 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت الترا 250 جيجابايت

سعر باقة النت الترا 250 جيجابايت، بـ 798 جنيهًا شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت الترا 600 جيجابايت

سعر باقة النت الترا 600 جيجابايت، بـ 1402.2 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ماكس 1 تيرا بايت

سعر باقة النت ماكس 1 تيرا بايت، بـ 2006.4 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ أيضاً
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

سعر الذهب الآن.. استقرار ملحوظ لـ«الأصفر» اليوم في سوق الصاغة

في المصرف المتحد بـ13.62 جنيه.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الرئيس السيسي وملك الدنمارك يتوجهان إلى النصب التذكاري بكوبنهاجن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق