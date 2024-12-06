بعد الزيادة.. كل ما تريد معرفته عن أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن.. ارتفعت معدلات البحث في الساعات الأخيرة، عن أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن الفكة، وذلك أن طبقت شركات الاتصالات الزيادة الجديدة في أسعار الباقات والكروت.

أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة، وذلك من خلال السطور التالية:

أسعار كروت الشحن بعد الزيادة

الكارت فئة 10 جنيهات

سعر الكارت فئة 10 جنيهات، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 7 جنيهات، أصبح سعره 13 جنيها بقيمة رصيد 9.1 جنيه.

الكارت فئة 12.5 جنيه

سعر الكارت فئة 12.5 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 8.8 جنيه، أصبح سعره 16.5 جنيها بقيمة رصيد 11.55 جنيه.

الكارت فئة 15 جنيها

سعر الكارت فئة 15 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 10.5 جنيه، أصبح سعره 19.5 جنيه بقيمة رصيد 13.65 جنيه.

الكارت فئة 20 جنيها

سعر الكارت فئة 20 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 14 جنيها، أصبح سعره 26 جنيها بقيمة رصيد 18.2 جنيه.

الكارت فئة 29 جنيها

سعر الكارت فئة 29 جنيها، والذى كان يوفر رصيدًا قدره 20.3 جنيه، أصبح سعره 38 جنيها بقيمة رصيد 26.6 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة الجديدة

سعر باقة النت سوبر 140 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 140 جيجابايت، بـ 239.4 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 200 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 200 جيجابايت، بـ 330.6 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 250 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 250 جيجابايت، بـ 410.4 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 400 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 400 جيجابايت، بـ 649.8 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 600 جيجابايت

سعر باقة النت سوبر 600 جيجابايت، بـ 850 جنيهًا شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت سوبر 1 تيرا بايت

سعر باقة النت سوبر 1 تيرا بايت، بـ سعر باقة النت سوبر 1 تيرا بايت، بـ 1550.4 جنيه شهريًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ميجا 250 جيجابايت

سعر باقة النت ميجا 250 جيجابايت، بـ 604.2 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ميجا 600 جيجابايت

سعر باقة النت ميجا 600 جيجابايت، بـ 1185.6 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ميجا 1 تيرا بايت

سعر باقة النت ميجا 1 تيرا بايت، بـ 1778.4 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت الترا 250 جيجابايت

سعر باقة النت الترا 250 جيجابايت، بـ 798 جنيهًا شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت الترا 600 جيجابايت

سعر باقة النت الترا 600 جيجابايت، بـ 1402.2 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر باقة النت ماكس 1 تيرا بايت

سعر باقة النت ماكس 1 تيرا بايت، بـ 2006.4 جنيه شهريًا بعد إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.