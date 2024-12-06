شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

فحص 1.2 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي منذ أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فحص 1.2 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي منذ أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

فحص 1.2 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي منذ أكتوبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و202 ألف و345 طالباً، خلال العام الدراسي الجاري 2024-2025، وذلك بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لدى طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي والتي تم إطلاقها في شهر أكتوبر 2024، تحت شعار 100 مليون صحة».

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لضمان الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في خلو مصر من فيروس سي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف خلال العام الدراسي الحالي فحص مليونين و181 ألف و447 طالب من طلاب الصف الأول الإعدادي، فضلاً عن تقديم العلاج للحالات المكتشفة، لافتاً إلى أن المبادرة حققت نسبة إنجاز 55.1% من مستهدف العام الجاري.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن فحص الطلاب يتم من خلال فرق طبية تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومدربة على أعلى مستوى، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال المبادرة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط المبادرة، والتي تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين إلى لجان الكبد البالغ عددهم 24 لجنة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي، موزعين على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وتضم اللجان أطباء في تخصص الأطفال، مدربين على بروتوكول العلاج.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق