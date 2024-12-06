شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جهود الحكومة لدعم ذوي الإعاقة ومتضرري الألغام (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جهود الحكومة لدعم ذوي الإعاقة ومتضرري الألغام (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

جهود الحكومة لدعم ذوي الإعاقة ومتضرري الألغام (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (جهود الحكومة في دعم ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام).

دعم وتمكين ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام

وتُواصل الحكومة جهودها لدعم وتمكين ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام من خلال توفير الأطراف الصناعية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية. وهذه الجهود تُترجم التزام الدولة بتعزيز المساواة وتوفير حياة كريمة للجميع.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says
May be an image of ‎5 people and ‎text that says

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزارة العمل تحذر من التعامل مع شركات إلحاق العمالة بالخارج قبل التأكد من التراخيص - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق