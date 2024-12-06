جهود الحكومة لدعم ذوي الإعاقة ومتضرري الألغام (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:11 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (جهود الحكومة في دعم ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام).

دعم وتمكين ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام

وتُواصل الحكومة جهودها لدعم وتمكين ذوي الإعاقة ومُتضرري الألغام من خلال توفير الأطراف الصناعية وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية. وهذه الجهود تُترجم التزام الدولة بتعزيز المساواة وتوفير حياة كريمة للجميع.

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