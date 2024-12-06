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الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى القلعة الأثرية بمملكة الدنمارك (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى القلعة الأثرية بمملكة الدنمارك (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى القلعة الأثرية بمملكة الدنمارك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى القلعة الأثرية في مملكة الدنمارك، ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بالقلعة الأثرية في الدنمارك.

ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ملك الدنمارك فريدريك العاشر، وذلك في مستهل زيارته إلى مملكة الدنمارك.

وأجريت صباح اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الملكي في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن».

ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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