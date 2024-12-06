الرئيس السيسي يلتقي كبار المسئولين خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة دولة (رسمية) إلى مملكة الدنمارك، يعقد خلالها لقاءات مع ملك البلاد فريدريك العاشر، ورئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، ورئيس البرلمان سورين جاد، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل منذ قليل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى القلعة الأثرية في مملكة الدنمارك، ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بالقلعة الأثرية في الدنمارك.

وأجريت صباح اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الملكي في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن».

ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.