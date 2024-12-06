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الرئيس السيسي يلتقي كبار المسئولين خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يلتقي كبار المسئولين خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يلتقي كبار المسئولين خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:47 صباحاً - يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة دولة (رسمية) إلى مملكة الدنمارك، يعقد خلالها لقاءات مع ملك البلاد فريدريك العاشر، ورئيسة الوزراء ميته فريدريكسن، ورئيس البرلمان سورين جاد، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل منذ قليل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى القلعة الأثرية في مملكة الدنمارك، ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بالقلعة الأثرية في الدنمارك.

وأجريت صباح اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الملكي في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن».

ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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