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بتكلفة 115 مليار جنيه، خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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بتكلفة 115 مليار جنيه، خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

بتكلفة 115 مليار جنيه، خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً -  نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (بتكلفة 115 مليار جنيه.. خريطة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل).

 

المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

 ورصدت الحكومة المصرية 115 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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