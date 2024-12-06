الرئيس السيسي يلتقي ملك الدنمارك في زيارته إلى كوبنهاجن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ملك الدنمارك فريدريك العاشر، وذلك في مستهل زيارته إلى مملكة الدنمارك، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» منذ قليل.

وأجريت صباح اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الملكي في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن».

ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.