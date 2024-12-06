مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مباريات نارية في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

قيادي إصلاحي يدعو لوحدة عسكرية بين المؤتمر و الإصلاح - أخبار كلمتك

قيادي إصلاحي يدعو لوحدة عسكرية بين المؤتمر و الإصلاح - أخبار كلمتك

إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية 2024 - أخبار كلمتك

إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - شقق سكن لكل المصريين 5.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - شقق سكن لكل المصريين 5.. الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويشدد على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:03 - رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية.. ويشدد على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة - أخبار كلمتك

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة - أخبار كلمتك

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الكوسة، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بالأسواق - أخبار كلمتك

بدء مباحثات الرئيس السيسي وملك الدنمارك في قصر كوبنهاجن - أخبار كلمتك

بدء مباحثات الرئيس السيسي وملك الدنمارك في قصر كوبنهاجن - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو فى دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة أورلاندو فى دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي ملك الدنمارك في زيارته إلى كوبنهاجن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس السيسي يلتقي ملك الدنمارك في زيارته إلى كوبنهاجن - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يلتقي ملك الدنمارك في زيارته إلى كوبنهاجن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، ملك الدنمارك فريدريك العاشر، وذلك في مستهل زيارته إلى مملكة الدنمارك، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» منذ قليل.

وأجريت صباح اليوم الجمعة مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقصر الملكي في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن».

ويشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

اقرأ أيضاً
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي اليوم بالقصر الملكي الدنماركي

قيادي بحركة فتح: الرئيس السيسي حافظ على القضية الفلسطينية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

14.5 مليون عدد ركاب المترو خلال أسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق