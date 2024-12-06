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14.5 مليون عدد ركاب المترو خلال أسبوع - أخبار كلمتك

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14.5 مليون عدد ركاب المترو خلال أسبوع - أخبار كلمتك

14.5 مليون عدد ركاب المترو خلال أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:41 صباحاً - ارتفع عدد ركاب مترو الأنفاق خلال الأسبوع المنقضي، حيث نقل المترو، أكثر من 14 مليونا و500 ألف راكب على متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب الأسبوع الماضى بنحو نصف مليون راكب، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

وتابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على المحطات كافة، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة للعام الدراسي. 

صبرة: متابعة كثافات المحطات

وتابع المهندس خالد صبرة  رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق  حركة تشغيل المترو، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت.

كما شدد صبرة  على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل بتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

 عدد ركاب مترو الأنفاق خلال أسبوع  

ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الأيام السبع  الماضية  14 مليون و500 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وبلغ عدد ركاب الخط الأول  8 ملايين و300 ألف راكب والخط الثاني شبرا - المنيب  6 مليون راكب و200 ألف. 

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، والمترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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