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مترو الخط الثالث يغلق المعرض الخيري لذوي الهمم - أخبار كلمتك

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مترو الخط الثالث يغلق المعرض الخيري لذوي الهمم - أخبار كلمتك

مترو الخط الثالث يغلق المعرض الخيري لذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، غلق المعرض الخيري لذوي الهمم، والذي سبق وتم افتتاحه، صباح اليوم الخميس، بمحطة هليوبوليس، في إطار احتفالات الخط الثالث بذوي الهمم وتقديم التيسيرات لهم.

وجاء نص إعلان الخط الثالث كما يلي: "بزار خيري في محطة هليوبوليس، مستنينكوا اليوم الخميس ٥ ديسمبر في محطة هليوبوليس بالخط الأخضر الثالث، علشان تحضروا معرض خيري لأصحاب الهمم، يلا ندعمهم".

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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