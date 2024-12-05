بمناسبة اليوم العالمى للتطوع.. رئيسة قومي المرأة تشيد بدور السيدات فى تعزيز العمل التطوعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - أشادت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بدور المرأة فى تعزيز العمل التطوعي.

جاء ذلك في تصريح لها اليوم الخميس، على هامش مشاركتها فى احتفالية الهلال الأحمر المصرى، والتى أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعى، ونائب رئيس الهلال الأحمر، وبحضور متطوعي والعاملين بالهلال الأحمر المصري.

وقالت رئيسة المجلس "المرأة بطبيعتها المعطاءة تعد رمزاً للإيثار والإهتمام بالآخرين ومساعدتهم لتجاوز الأزمات والمحن فهي الأم المربية الأولى للنشء الذي تزرع بداخله بذور الانتماء للوطن وحب المجتمع ومد يد العون للمحتاجين، وتشجيعهم على التكافل الاجتماعي والتاريخ المصرى زاخر برائدات العمل التطوعي التى لهن منا خالص الشكر والتقدير والاحترام".

وأكدت أهمية تعزيز قيمة العمل التطوعي وتعزيز روح التطوع وتسليط الضوء على الدور الذي يقدمه المتطوعين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم فى إحداث تأثيرات إيجابية فى مواجهة المشكلات والتحديات مما تنعكس على الأفراد والمجتمعات، فالعمل التطوعي يجعل الناس جزءا من الحلول ويسمح لهم بالمشاركة في تطوير مجتمعاتهم، فلا سبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك جميع الأفراد في جميع المراحل وعلى جميع المستويات.