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التحالف الوطني يعلن إطلاق منصة «إنسان» الرقمية للعمل التطوعي في مصر - أخبار كلمتك

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التحالف الوطني يعلن إطلاق منصة «إنسان» الرقمية للعمل التطوعي في مصر - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يعلن إطلاق منصة «إنسان» الرقمية للعمل التطوعي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق منصة "إنسان" الرقمية، أول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

وذكر التحالف - في بيان اليوم الخميس - أن هذه المنصة ثمرة لجهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف توفير بيئة داعمة للمتطوعين، وتمكينهم من تقديم خبراتهم وخدماتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية. وتتميز منصة "إنسان" بالعديد من المزايا، منها واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمتطوعين تصفح الفرص التطوعية المتاحة والتسجيل فيها بكل سهولة ويسر.

وتضم المنصة قاعدة بيانات واسعة من الفرص التطوعية في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المتطوعين وتطلعاتهم كما تضم نظام مطابقة ذكي حيث يساعد النظام المتطوعين على إيجاد الفرص الأنسب لهم بناءً على مهاراتهم واهتماماتهم. سوف تقدم المنصة شهادات تقدير إلكترونية للمتطوعين تثمينًا لجهودهم ومساهماتهم.

كما تتيح المنصة للمتطوعين تسجيل ساعات العمل التطوعي، مما يساعدهم على تتبع مساهماتهم وتطويرها كم تسهل المنصة التواصل بين المتطوعين والمؤسسات، مما يعزز التعاون وروح العمل الجماعي.

وأوضح التحالف أنه تعزيزًا للتفاعل والتواصل بين المتطوعين، حرصنا على تصميم منصة "إنسان" لتكون بمثابة مجتمع تفاعلي حيوي، حيث يمكن للمتطوعين التواصل مع بعضهم البعض مثل منصات التواصل الاجتماعي، وًتتيح "إنسان" للمتطوعين التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم، مما يخلق بيئة داعمة ومحفزة للعمل التطوعي كما يمكن للمتطوعين مشاركة قصص نجاحهم وتجاربهم في العمل التطوعي، مما يُلهم الآخرين ويشجعهم على التطوع كما تُتيح المنصة إنشاء مجموعات نقاش متخصصة لتبادل الأفكار والمعلومات حول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل التطوعي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة من المحفزات لتشجيع العمل التطوعي، وذلك تنفيذًا لأحد أهداف التحالف الوطني لتعميق ثقافة التطوع في المجتمع، ودعا التحالف جميع المتطوعين إلى زيارة منصة "إنسان" والتسجيل فيها، للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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