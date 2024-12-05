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الرئيس السيسي يصل الدنمارك في مستهل جولة أوروبية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يصل الدنمارك في مستهل جولة أوروبية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يصل الدنمارك في مستهل جولة أوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:34 مساءً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع جلالة ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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