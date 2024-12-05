الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث - أخبار كلمتك

الخارجية تكشف موقفها من الأوضاع في سوريا ورؤيتها لمستقبل الأحداث - أخبار كلمتك

الكيان الصهيوني السبب، حزب الله العراقي يعلق على أحداث سوريا - أخبار كلمتك

الكيان الصهيوني السبب، حزب الله العراقي يعلق على أحداث سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق - أخبار كلمتك

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق - أخبار كلمتك

الأهلي وإنتر ميامي، ذكرى مونديالية بين الشناوي وسواريز قبل المواجهة المرتقبة بكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

الأهلي وإنتر ميامي، ذكرى مونديالية بين الشناوي وسواريز قبل المواجهة المرتقبة بكأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

دراما رمضان 2025، محمد فراج يعيش بمنطقة شعبية في مسلسل منتهي الصلاحية - أخبار كلمتك

دراما رمضان 2025، محمد فراج يعيش بمنطقة شعبية في مسلسل منتهي الصلاحية - أخبار كلمتك

قيادات الحوثيين تغادر صنعاء خوفا من هذا الامر - أخبار كلمتك

قيادات الحوثيين تغادر صنعاء خوفا من هذا الامر - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يعلن إطلاق منصة «إنسان» الرقمية للعمل التطوعي في مصر - أخبار كلمتك

التحالف الوطني يعلن إطلاق منصة «إنسان» الرقمية للعمل التطوعي في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:35 - خالد الجندي يحذر من ارتداء «تيشرتات» تدعو إلى الإلحاد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

البترول: شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية تخططان للتوسع في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البترول: شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية تخططان للتوسع في مصر - أخبار كلمتك

البترول: شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية تخططان للتوسع في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني السعودية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بالتعاون بين شركة شارد كابيتال والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وتناول اللقاء استعراض خطط شركة شارد كابيتال، ومجموعة القحطاني للتوسع في أنشطتهما في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، في ضوء الفرص التي يذخر بها قطاع البترول المصري والبنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

ويعد مشروع مجمع البتروكيماويات، أحد أهم المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق