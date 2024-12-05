البترول: شارد كابيتال الإنجليزية والقحطاني السعودية تخططان للتوسع في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:14 مساءً - عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة شارد كابيتال ومجموعة القحطاني السعودية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بالتعاون بين شركة شارد كابيتال والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وتناول اللقاء استعراض خطط شركة شارد كابيتال، ومجموعة القحطاني للتوسع في أنشطتهما في مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، في ضوء الفرص التي يذخر بها قطاع البترول المصري والبنية التحتية العملاقة التي تمتلكها الدولة المصرية، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

ويعد مشروع مجمع البتروكيماويات، أحد أهم المشروعات الكبرى ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصري.