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وزير البترول يزور الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بلندن - أخبار كلمتك

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وزير البترول يزور الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بلندن - أخبار كلمتك

وزير البترول يزور الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بلندن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:01 مساءً - قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة لمقر الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات في لندن، وذلك في إطار زيارته للمملكة المتحدة، ورافقه خلال الزيارة السفير شريف كامل السفير المصري في لندن  وكان في استقباله تيم ريد الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات.

تناول اللقاء فرص التعاون بين الجانبين في ضوء ما تقدمه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات من خدمات وتسهيلات لدعم تمويل المشروعات بمختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل الصادرات المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الهيئة بمنطقة الشرق الأوسط والذي يعكس قدرة الهيئة على إطلاق مصادر جديدة ومرنة للتمويل التجاري من أجل تنفيذ مشاريع رائدة في مختلف أنحاء العالم.

واستعرض المهندس كريم بدوي الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تطرق سيادته إلى مشروعات القيمة المضافة وكفاءة الطاقة والتحول الطاقي والتي يمكن للهيئة تمويلها بالتعاون مع الشركات البريطانية في ضوء توجهات الهيئة والتي تأتي المشاريع المُستدامة على رأس أولوياتها. 

يشار إلى أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات هي وكالة ائتمان تابعة للحكومة البريطانية. وتقدم مجموعة تنافسية عالية المرونة من حلول الدعم المالي لتشجيع الصادرات من المملكة المتحدة، بما يخدم كلا من الموردين والمشترين.

وتقدم الهيئة حلول مالية طويلة الأجل وعالية القيمة للعملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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