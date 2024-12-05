وزير البترول يبحث فرص التعاون مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:42 مساءً - بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار زيارته للمملكة المتحدة، مع تيم ريد الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل الصادرات البريطانية، فرص التعاون بين الجانبين، في ظل الخدمات والمرافق المقدمة من هيئة تمويل الصادرات البريطانية لدعم تمويل المشاريع في مختلف أنحاء العالم.

واستعرض بدوي الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري وما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، كما تطرق إلى مشروعات القيمة المضافة وكفاءة الطاقة والتحوُّل الطاقي، التي يمكن للهيئة تمويلها بالتعاون مع الشركات البريطانية، في ضوء توجهات الهيئة، التي تأتي المشاريع المُستدامة على رأس أولوياتها، وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الخميس/.

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة التمويل البريطانية المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الهيئة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تعكس قدرة الهيئة على إطلاق مصادر جديدة ومرنة للتمويل التجاري، من أجل تنفيذ مشاريع رائدة في مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات هي وكالة ائتمان تابعة للحكومة البريطانية، وتقدم مجموعة تنافسية عالية المرونة من حلول الدعم المالي لتشجيع الصادرات من المملكة المتحدة، بما يخدم كلا من الموردين والمشترين، وتقدم الهيئة حلول مالية طويلة الأجل وعالية القيمة للعملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها منطقة الشرق الأوسط.