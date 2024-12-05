محافظ الجيزة يؤكد ضرورة استغلال المناطق الصناعية في توفير فرص عمل ودفع عجلة الاستثمار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع قيادات المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة والتي تضم المنطقة الصناعية والاستثمارية بمناطق ابو رواش وعرب ابو ساعد بالصف وجرزا بالعياط وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي وانتظام العمل بتلك المناطق وأبرز المعوقات التي تواجه القاطرة الصناعية بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، على أهمية المناطق الصناعية التي تمتاز بها محافظة الجيزة وضرورة استغلالها في دعم عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل، مؤكداً أنها تأتي على رأس الأولويات للجهاز التنفيذي للمحافظة في إطار تكليفات الرئاسية في ذلك الصدد.

وأطلع محافظ الجيزة - خلال اللقاء - على تقرير مفصل من رؤساء أجهزة المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة وخطط العمل المستقبلية، موجهًا بضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالأجهزة والتعامل الفوري حيال أي مشكلات لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

وشدد محافظ الجيزة، على مضاعفة الجهود بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمناطق الواقعة بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سوف يلتقي بالفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في لقاء موسع يوم السبت المقبل بحضور المختصين عن إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة وتشمل ( المنطقة الصناعية بمدينة ٦ اكتوبر - المنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة - المنطقة الصناعية بأبو رواش - المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد بمركز الصف - المنطقة الصناعية بجرزا بمركز العياط ) وبحضور عدد من المستثمرين الصناعيين وذلك لعرض ومناقشة مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية قي نطاق محافظة الجيزة وسبل حلها والتي يأتي علي رأسها توفير المرافق اللازمة للمناطق الصناعية وذلك لدعم عجلة الاستثمار حيث تعد الصناعة هي قاطرة التنمية.