وزير الطيران المدني: الإيكاو تلعب دورًا محوريًا في تطوير صناعة الطيران - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في احتفالية منظمة "الإيكاو " بمناسبة مرور 80 عاما على توقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي في شيكاغو بالولايات المتحدة وإنشاء المنظمة، وذلك بحضور كل من سالفاتور سياتشيتانو، رئيس مجلس الإيكاو، و خوان كارلوس سالازار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، و محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوى بالمنظمة ولفيف من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد كبير من وزراء النقل و الطيران على مستوى العالم.

وتأتي مشاركة وزارة الطيران المدني في إطار العلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع منظمة الطيران المدني الدولي، كما تعكس الدور الريادي لمصر كعضو مؤسس في الإيكاو منذ توقيع اتفاقية شيكاغو فى 7 ديسمبر عام 1944، حيث حضرت مصر مراسم التوقيع، فضلًا عن عضويتها الدائمة في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، كما تستضيف مصر المكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط في القاهرة منذ عام 1953.

أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني عن سعادته بالمشاركة وتواجده في مدينة شيكاغو للاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو)، وتوقيع اتفاقيه شيكاغو، لافتًا أن هذا الحدث يمثل ثمانية عقود من الالتزام الراسخ نحو تطوير صناعه الطيران المدني الدولي بشكل آمن، وفعال، ومستدام، مضيفًا بأن إنشاء منظمه الإيكاو يُعد خطوة حاسمة نحو تأسيس نظام طيران عالمي ومتكامل يعتمد على التعاون الدولي والسلامة والمعايير المشتركة، كما أنه بمثابة حجر الأساس في إرساء تشريعات الطيران المدني العالمي على مدار الثمانية عقود الماضية، مشيدًا بالدور الهام و الجهود البارزة التي تبذلها المنظمة من أجل النهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات، قائلًا " لقد لعبت الإيكاو دورًا محوريًا في تطوير صناعة الطيران، حيث ساهمت فى تعزيز السلامة، وتطوير الربط الجوي، فضلاً عن دعم النمو المستدام للنقل الجوي حول العالم. وكانت الإيكاو في قلب تطور صناعة الطيران من خلال وضع إطار شامل للمعايير والتوصيات الدولية (SARPs) الخاصة بالطيران وتنظيم أنظمة مراقبة الحركة الجوية لضمان إدارة المجال الجوي بأمان وكفاءة على الصعيد العالمي".

كما أكد الوزير على حرص مشاركة جمهورية مصر العربية في أعمال الجمعية العامة للإيكاو مما يؤكد على مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس عمق العلاقات بين مصر والمنظمة، مشيرًا إلى أن الإيكاو تعمل وفقًا لرؤية واضحة ومُمنهجة تم إيضاحها من خلال شعار الاحتفال المُعلن تحت عنوان " سماء آمنة ومستقبل مستدام "، بما يتواكب مع استراتيجية وزارة الطيران المدني التي تهدف إلى تعزيز سلامة واستدامة صناعة الطيران المدني وتزيد من قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية واقتناص الفرص الواعدة فى هذا المجال، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعاونها الوثيق مع الإيكاو وكافة الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم وتطوير صناعة النقل الجوي عالميًا، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من أواصر التعاون بين جميع الدول الأعضاء، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس المنظمة والأمين العام على الجهود التي تبذلها المنظمة في تخطيط وتطوير صناعة النقل الجوي العالمي وتعزيز مجالات السلامة الجوية.

كما أوضح الحفنى أن الإيكاو تولي اهتمامًا كبيرا لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون للطيران بحلول عام 2050، من خلال تعزيز الابتكار في التقنيات الخضراء، مثل الطائرات الكهربائية، والوقود المستدام للطيران (SAF)، وكذا إدارة الحركة الجوية ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاقة، هذا وتؤكد مصر التزامها بمواجهة هذه التحديات بتبني ممارسات طيران مستدامة، وتطبيق تدابير أمنية قوية، وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع المعايير الدولية للإيكاو.

وتزامنًا مع تلك المناسبة، شاركت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة أجواء الاحتفال مع الركاب من خلال التنسيق والتعاون مع المكتب الإقليمي للإيكاو بالقاهرة وفريق عمل الوزارة و شركة مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي والجهات المختلفة بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية مع المسافرين علي رحلات الشركة الوطنيه من مطار القاهرة الدولي، كما قامت مصر للطيران بعمل حملة دعائية علي طائراتها وفي مبنى الركاب رقم (3)، بمناسبة إنشاء منظمة «الإيكاو»، كما تم تصميم وإعداد متحف على شكل مدخل لممر الركاب يضم مجموعة من الصور التذكارية التي تم تجميعها حول تاريخ الإيكاو على مدار العقود المختلفة، بالإضافة إلى عرض فيلم ترويجي ودعائي يوضح نشآة الإيكاو بجميع شاشات المطار وعلي متن طائرات الشركة الوطنية، كما تم عرض فيلم دعائى أثناء الاحتفالية بمدينة شيكاغو يوثق العلاقة القوية التى تربط مصر بالمنظمة الدولية للطيران المدنى على مدار 80 عامًا.

شملت الاحتفالية المقامة بمدينة شيكاغو العديد من الفعاليات البارزة، من بينها انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الإيكاو، أعقبها سلسلة من المناقشات التفاعلية رفيعة المستوى بمشاركة ممثلي الدول الاعضاء فى المنظمه والتى أقيمت تحت شعار: "سماء آمنة ومستقبل مستدام: معًا على مدى الثمانين عامًا القادمة"، وهو ما يعكس رؤية الإيكاو لتطوير الطيران المدني العالمي بطريقة آمنة ومستدامة.

جدير بالذكر أن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني تعد الوثيقة التأسيسية لتنظيم قطاع الطيران المدني الدولي، فضلًا عن وضع إطار قانوني يضمن التعاون بين الدول لتطوير النقل الجوي بطريقة منظمة، حيث ساهمت تلك الاتفاقية في إنشاء منظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو)، التى من شأنها تنظيم ووضع لوائح وتشريعات دولية موحدة تساهم في تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني بما يشجع نموه وتطوره بطريقة اقتصادية ومستدامة، كما تعد مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو في 7 ديسمبر عام 1944م واعتمدتها فى مارس 1947، هذا وتستضيف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع للإيكاو في القاهرة منذ عام 1953، حيث يلعب المكتب الإقليمي دورًا حيويًا في ضمان التزام منطقة الشرق الأوسط بالمعايير الدولية للطيران وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، من خلال مبادراته، وتوفير برامج تدريب و ورش عمل تقنية ومتخصصة فى مجالات الطيران المدنى المتعددة.