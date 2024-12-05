مصطفى بكري: مصر لها مواقفها الداعمة دوما للدولة السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن مصر دوما عبر التاريخ لها مواقفها الداعمة للدولة السورية، لافتاً أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته من قبل على أنه لا مكان للإرهاب في سوريا وأعلن دعمه للدولة السورية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن تاريخ أبو محمد الجولاني كله دموية وإرهاب، وهؤلاء لا يعرون سوى البندقية والقتل والفوضى، موضحاً أنه لا حوار مع الإرهابين وإذا كان هناك حوار فسيكون مع المعارضة الحقيقية التي لا تختلف على الدولة السورية.

وأوضح أن مصر دوما مع سوريا في كل لحظات التاريخ حيث إن سوريا تمثل عمقا للأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي كلف وزير الخارجية المصري بالتواصل مع وزير الخارجية السوري وإعلان رفضه للمؤامرة التي يتم تنفيذها ضد سوريا.