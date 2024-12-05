نصيحة خاصة من رئيس جامعة الأزهر للطلاب بشأن البحث بمجال الإعجاز العلمي للقرأن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:39 مساءً - أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن القرآن الكريم معجز كله في حروفه وآياته وسوره وعطائه لا ينتهي؛ لأنه كلام المولى عز وجل؛ جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) وقد ألقاها في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة برئاسة الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية، بالتعاون مع جمعية الإعجاز العلمي المتجدد برئاسة الدكتور علي فؤاد مخيمر، رئيس الجمعية.

اختتام دورة إعداد باحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكلية الدراسات الإسلامية للبنين بالقاهرة ولجمعية الإعجاز العلمي المتجدد؛ لجهودهما في إعداد الباحثين وتأهيلهم، وإبراز هذا الجانب العلمي الذي يتعلق بتراث المسلمين من خلال بيان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.

وبيَّن رئيس جامعة الأزهر أهمية أساتذة الجامعات أصحاب الرسالة في تخريج الأجيال التي تتسم بالوعي والفكر الوسطي المعتدل الذي ربى الأزهر الشريف أبناءه عليه.

رئيس جامعة الأزهر: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يكتسب أهمية متزايدة في عصر العلم والتقنية

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يكتسب أهمية متزايدة في عصر العلم والتقنية، مما يضع مسئولية كبيرة على أساتذة الجامعات والمتخصصين، في الرد على ما يطرحه الشباب بشكل علمي موثق، وإبراز أوجه الإعجاز العلمي التي تضمنها كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مشددًا على أن عطاء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لا ينتهيان أبدًا على مر القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهم الأكبر للجامعات هو العلم والتعليم وتشكيل العقول السليمة التي تسهم في إعمار الأرض.

ونصح رئيس الجامعة طلاب العلم والباحثين بكثرة القراءة والاطلاع في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقراءة كتابي: الخطابي والروماني في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن الروماني كان أستاذًا للخطابي.

وتمنى رئيس جامعة الأزهر التوفيق والسداد للحضور، وثمن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية التي تثري العقول وتعكس وتؤكد عالمية شريعة الإسلام.

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