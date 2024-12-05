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وزير الكهرباء: خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات التوليد - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء: خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات التوليد - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات التوليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:39 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، وإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة.

خطة وزارة الكهرباء للاعتماد على الطاقة المتجددة

واضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تتجه إلي الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد في شركات التوزيع.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن مشروع الربط الكهربائي يهدف إلى استغلال الاختلاف في وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي الكهرباء في كل من مصر والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في البلدين، وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة.

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وتابع أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، كما أنه يعتبر نواة لربط كهربائيّ عربيّ شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم عقده بالعاصمة الإدارية، والذي شهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة في مجال الكهرباء، لاستقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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