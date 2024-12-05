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جامعة الأزهر تقبل جميع طلاب المناطق النائية بالمدن الجامعية - أخبار كلمتك

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جامعة الأزهر تقبل جميع طلاب المناطق النائية بالمدن الجامعية - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تقبل جميع طلاب المناطق النائية بالمدن الجامعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - أعلنت جامعة الأزهرقبول جميع طلاب المناطق النائية الحاصلين على الثانوية الأزهرية والملتحقين بالكليات العملية، كما يجري العمل حاليًا على توفير أماكن إضافية لاستيعاب باقي طلاب المناطق النائية الملتحقين بالكليات النظرية.

وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتعليمات الدكتور رئيس الجامعة، لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، أعلن رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية عن اتخاذ خطوات جديدة لدعم الطلاب.

بيان جامعة الأزهر بشأن نتيجة تسكين المدن الجامعية 

وأكدت جامعة الأزهر أن هذه الجهود ضمن مساعي الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وأسرهم.

ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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