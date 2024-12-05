تعيين عبد الغني عميد لزراعة عين شمس وزينب فيصل لهندسة بنها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتورة ولاء محمد عبد الغني السيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

الدكتورة زينب فيصل عبدالقادر أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها.

الدكتور هلال عبدالفتاح السيد عفيفي، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور عمرو أحمد عبدالمنعم المصري، نائبًا لرئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث.

والدكتور محمد وائل عبدالعظيم محمد محمود، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الدكتور عبدالفتاح عبد النبي عطية هليل، عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.

الدكتور مصطفى أحمد فؤاد عبد الجواد عيسوي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنيا.

الدكتورة ناهد فكري حسن خضر، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.

الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمياط.

الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.

الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.

الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عبد الله، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.

الدكتور أحمد فتح الله حسن شوقي، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة بني سويف.

الدكتور أسامة إبراهيم محمد إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.

الدكتورة نيفين غريب السيد رزق، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

الدكتور حسن سعد محمود عابدين، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.

الدكتورة دعاء الدرديري أبو الحسن سالم، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية.

الدكتور كرم عبدالغني عبدالرحمن جوده، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها.

الدكتور طارق سمير محمد محمد أمين، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.

يذكر أن الدكتور ولاء محمد عبد الغني أستاذ كيمياء المبيدات - قسم وقاية النبات.

وشغل منصب وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث - السابق ووكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - السابق والقائم بأعمال رئيس مركز التجارب والبحوث الزراعية - السابق ومقرر لجنة أخلاقيات البحث العلمي يونيو ٢٠٢٢- إلى الآن.

وحصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية - معهد كلمتكميديسين - جامعة هونينهام شتوتجارت - ألمانيا - أبريل ٢٠٠٣.

وهو حائز على جائزة جامعة عين شمس التقديرية ٢٠٢٣ في العلوم الزراعية.

كما أثرى المكتبة العربية بـ (۹) مراجع علمية في المجال الزراعي، وقام بنشر العديد من الأبحاث الدولية والإقليمية تصل إلى (٤٠) بحثا الى جانب المشاركة في العديد من المشاريع البحثية والقومية في المجال الزراعي.

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