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الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:03 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية، قد تكون كثيفة أحياناً، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 8 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 8 ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 22 11
بنها 23 14
دمنهور 23 13
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 23 14
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 13
دمياط 23 14
بورسعيد 23 14
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 13
العريش 23 11
رفح 22 10
رأس سدر 24 12
نخل 22 03
كاترين 18 02
الطور 24 13
طابا 23 07
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 23 12
العلمين 23 11
مطروح 22 13
السلوم 22 09
سيوة 21 09
رأس غارب 25 16
الغردقة 26 17
سفاجا 25 16
مرسى علم 26 16
شلاتين 26 17
حلايب 25 18
أبو رماد 26 16
رأس حدربة 25 18
الفيوم 23 11
بني سويف 23 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 10
قنا 25 09
الأقصر 25 11
أسوان 26 11
الوادي الجديد 24 08
أبو سمبل 26 12

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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