«تعليم القاهرة» تعلن فتح باب الإعارات للعام الدراسي 2025 - 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:03 مساءً - أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية (إدارة الاعارات) بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن فتح باب تلقى استمارات الإعارة للراغبين فى التقدم للإعارات للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك إعتبارًا من اليوم (تاريخ بداية الإعلان)، وحتى نهاية شهر يناير 2025.

البيانات المطلوبة

- يحصل من كل متقدم بطلب للإعارة للدول العربية قيمة استمارة الإعارة مبلغ وقدره 200 جنيهًا بموجب ايصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- يحصل من كل متقدم بطلب للإعارة للدول الغير ناطقة باللغة العربية 400 جنيهًا قيمة استمارة الإعارة، بموجب إيصال يحصل بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحية المتقدم للسفر للخارج وأنه خالٍ من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة.

- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون الموافقة معتمدة من جهة رسمية وسارية طوال مدة الإعارة.

وعلى من تتقدم للإعارة أن تذكر فى طلب الإعارة اسم المحرم إن وجد الذى يستطيع السفر معها إلى الدولة التى تشترط ذلك ويكون الإقرار مستوفي طابع نقابة مهن تعليمية فئة خمسون قرشًا.

الشروط الواجب مراعاتها:

(1) بالنسبة للمتقدم للإعارة أن يكون تقرير آخر سنتين ممتاز بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية و كفء بالنسبة لوظائف التخصصية تعليم.

(2) ألا يزيد السن عن ستة وخمسون عامًا للمعلمين وشاغلى الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية والوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفنى ومن يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية والمتقدمين للدول الناطقة بغير العربية.

يكون حساب السن لجميع الوظائف على أساس أول أكتوبر من العام الذى تتم فيه الإعارة.

(3) يلصق على استمارة الإعارة طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيهًا.

(4) بالنسبة للمتقدمين المشتركين بنقابة الزراعيين يلصق على استمارة الإعارة 5 طوابع فئة كل منها عشرة جنيهات بإجمالى خمسون جنيهًا.

(5) على كل متقدم بإستمارة الإعارة أن يرفق صورة من المؤهل الحاصل عليه.

(6) بالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه مع الإستمارة.

(7) على من يرغب من معلمى التعليم الفنى (الصناعى) ويجيد اللغة الأجنبية (إنجليزى أو فرنساوى) فى جميع التخصصات التقدم ببطاقة إعارة للدول الناطقة بغير العربية للعام الدراسي 2025/ 2026.