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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني - أخبار كلمتك

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني - أخبار كلمتك

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:50 مساءً - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة القليوبية مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وتنسيق الجهود مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

 نشر الوعي الثقافي والوطني

وتنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء ونشر الوعى الثقافى والوطني لدى شباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ثلاث ندوات تثقيفية “بجامعتى حلوان والزقازيق ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة”، وقد تم خلال الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذي تقوم به الدولة والقوات المسلحة فى مختلف المجالات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ومحافظ الجيزة ورئيسا جامعتى حلوان والزقازيق وعدد من القيادات التنفيذية.

محاضرتين للطلبة بجامعتى القاهرة والفيوم 

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرتين للطلبة بجامعتى القاهرة والفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعتين.

فضلًا عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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