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البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة - أخبار كلمتك

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البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة - أخبار كلمتك

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

وأعرب السفير الألماني، خلال اللقاء، عن سعادته بتولي خدمته في مصر، مشيرًا إلى تطلعه للقيام بزيارات متعددة للتعرف على تاريخ مصر العريق.

وقدم قداسة البابا، للسفير نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأديرة القبطية، موجّهًا له دعوة لزيارة الأديرة والتعرف على معالمها الروحية والتاريخية.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية بالدولة المصرية، والأزهر الشريف، والكنائس الأخرى، مسلطًا الضوء على مجلس كنائس مصر ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين الكنائس.

وتناول اللقاء، حوارًا حول أهمية التعليم كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات والدول، ودوره المحوري في بناء الأفراد وتعزيز التنمية المستدامة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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