السيسي يبحث مع قادة أيرلندا تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:37 مساءً - أكد السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السيسي يتوجه إلى كوبنهاجن

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضًا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.



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