بالخطوات.. رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:34 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، وأوراق التسجيل لأداء امتحانات العام الدراسي الحالي.

استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025، يوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، وعلى الطلاب سرعة التسجيل قبل غلق الموقع.

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

وأشار القطاع، إلى أنه يمكن لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب، لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025.

خطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

الخطوة الأولى: الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابع: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية للطالب.

الخطوة السادسة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة الاستمارة.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء.

- تدوين اسم الطالب رباعي على الصور.

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

- 6 صور شخصية للطالب، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي مقاس 4*6.

- صوره من الاستمارة الإلكترونية.

- صوره واحده من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- إحضار صوره من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- دوسيه بلاستيك.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.