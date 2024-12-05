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عاجل.. الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

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عاجل.. الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

عاجل.. الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:34 مساءً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة «كوبنهاجن»، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجري خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع جلالة ملك الدنمارك، ورئيسة الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، كما سيشارك في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج في زيارة رسمية، حيث سيعقد سيادته لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري سيادته لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد سيادته التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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