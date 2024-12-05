التنمية المحلية: انطلاق دورة للغة الإنجليزية لـ 40 موظف من العاملين بالوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق دورة للغة الانجليزية لـ"40" موظف من المحافظات والوزارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية في إطار برامج التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات الكوادر المحلية بالديوان العام للوزارة والمحافظات.

منال عوض: الدورة التدريبية سوف تستمر لمدة 3 أشهر

وقالت الدكتورة منال عوض أن الدورة التدريبية سوف تستمر لمدة 3 أشهر وستقام "أون لاين" حيث تم إجراء امتحانات تحديد المستوى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعاملين الذين تم ترشيحهم من الوزارة والمحافظات بعد اختيار (25) مرشح من (24) محافظة و(15) مرشح من الوزارة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدورة التدريبية مدتها (٤٨) ساعة وسيتم تقسيمهم على عدد جلسات محددة بواقع جلستين كل أسبوع على مدار 3 أشهر، لافتة الي سعيها المستمر لتحسين مستوى أداء العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة في اللغات الأجنبية في القطاعات التي تتطلب ذلك بالإضافة إلي صقل مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل.

كما قدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية علي التعاون والدعم الذي تقدمه في مجال بناء القدرات والدعم الفني لجميع العاملين في الوزارة والمحافظات بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية والتنموية.

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