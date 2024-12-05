10 صور ترصد مران الأهلي الأول في جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

10 صور ترصد مران الأهلي الأول في جنوب أفريقيا - أخبار كلمتك

صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

صدمة لـ بوفي لاعب فيورنتينا، سيناريو إريكسن يمنعه من اللعب مجددًا في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

برشلونة يراقب موهبة في دوري أفريقي تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

برشلونة يراقب موهبة في دوري أفريقي تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

الصين تنصح رعاياها في سوريا بالمغادرة أو العودة للبلاد في أقرب وقت ممكن - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة - أخبار كلمتك

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ محطة الربط الكهربائي المصري السعودي بمدينة بدر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل لـ لبنان خلال الفترة المُقبلة - أخبار كلمتك

بدء الجلسات العلمية لـ المؤتمر العلمي الثاني بكلية آداب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

بدء الجلسات العلمية لـ المؤتمر العلمي الثاني بكلية آداب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

التنمية المحلية: انطلاق دورة للغة الإنجليزية لـ 40 موظف من العاملين بالوزارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التنمية المحلية: انطلاق دورة للغة الإنجليزية لـ 40 موظف من العاملين بالوزارة - أخبار كلمتك

التنمية المحلية: انطلاق دورة للغة الإنجليزية لـ 40 موظف من العاملين بالوزارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق دورة للغة الانجليزية لـ"40" موظف من المحافظات والوزارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بتمويل من مؤسسة هانس زايدل الألمانية في إطار برامج التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز قدرات الكوادر المحلية بالديوان العام للوزارة والمحافظات.

منال عوض: الدورة التدريبية سوف تستمر لمدة 3 أشهر

وقالت الدكتورة منال عوض أن الدورة التدريبية سوف تستمر لمدة 3 أشهر  وستقام "أون لاين" حيث تم إجراء امتحانات  تحديد المستوى بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعاملين الذين تم ترشيحهم من الوزارة والمحافظات بعد اختيار (25) مرشح من (24) محافظة و(15) مرشح من الوزارة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدورة التدريبية مدتها (٤٨) ساعة وسيتم تقسيمهم على عدد جلسات محددة بواقع جلستين كل أسبوع على مدار 3  أشهر، لافتة الي سعيها المستمر لتحسين مستوى أداء العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة في اللغات الأجنبية في القطاعات التي تتطلب ذلك بالإضافة إلي صقل مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل.

كما قدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لمؤسسة هانس زايدل الألمانية علي التعاون والدعم الذي تقدمه في مجال بناء القدرات والدعم الفني لجميع العاملين في الوزارة والمحافظات بما يساهم في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية والتنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير العدل يوقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة بشأن مكاتب المساعدات القانونية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق