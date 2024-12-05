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السيسي يتوجه إلى الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل النرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

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السيسي يتوجه إلى الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل النرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

السيسي يتوجه إلى الدنمارك في مستهل جولة أوروبية تشمل النرويج وأيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.
 

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس  السيسي، مؤخرا، "موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي قد أشاد بأنشطة الشركة في مصر في مجالي الغاز والبترول، وكذلك في تطوير الحقول المصرية المختلفة، كما رحب بزيادة استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المصري  مؤكدًا حرص الحكومة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل الشركات العالمية وزيادة انخراط القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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