هيئة ضمان جودة التعليم تكشف معايير اعتماد مؤسسات التدريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - قال علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إن المؤتمر الدولي السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد الذي نظمته الهيئة بحضور 30 دولة من أفريقيا أوروبا وأمريكا والمنطقة العربية وبمشاركة العديد منظمات جودة التعليم والاعتماد حول العالم.

وأشار إلى أنه تم تنظيم العديد من حلقات النقاش سواء على مستوى التعليم العالي وقبل الجامعي والمؤسسات التدريبية، وخرج هذا المؤتمر بعدة توصيات منها يجب تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضمان جودة التعليم ويجب يكون هناك ميثاق أخلاقي في استخدامه في التعليم ودمج الذكاء الاصطناعي في التقارير التي تصدر للمؤسسات التعليمية واستخدام أدوات يمكن أن تستخدمها المؤسسة لمعرفة نقاط القوة والضعف في المؤسسة بجانب التقارير التي تصدر عن المؤسسة من الهيئة وأهمية تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة والخبراء والمراجعين وتأهلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

معايير الاعتماد مع رؤية مصر 2030

كما أوصى المؤتمر بمواكبة معايير الاعتماد مع رؤية مصر 2030 ومنها روية الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة وكذلك أكثر من رؤية دولية وهناك 17 أولوية يجب أن نتسق معها ودمج الاستدامة في عملية التعليم ومنها توصيات تطوير سياسات التعليم بما يتفق مع معايير التنمية المستدامة في كافة نواي التعليم وبعض مؤشرات الاعتماد تراعي معايير التنمية المستدامة بالمؤسسة والتحول الرقمي كأحد أهم طرق الاستدامة وضمان التحول الرقمي في كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية.

احتياجات سوق العمل والربط بين التعليم ومهارات والجدارات

كما أوصى المؤتمر بالتعاون مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجات سوق العمل والربط بين التعليم ومهارات والجدارات التي يحتاجها سوق العمل في الخريج والعمل على تعزيز التعامل وفق أطر المؤهلات الوطنية وهو من المشروعات الرئيسية للدولة ألا وهو إدراج المؤهلات المصرية ومناظرتها بالمؤهلات الخارجية لسهولة انتقال العمالة وانتقال للدراسة بالخارج والعكس ويسهل مواءمة المؤهل مع الدول الأخرى ومن خلال وهيئة الجودة علاقاتها القوية بهيئات ومنظمات الجودة حول العالم تم مواءمة الإطار المصري بالاطار الافريقي والعربي والأوروبي ويسمح تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات ودعم الطلاب الخريجين في تعديل المسارات والتنقل عبر المسارات التعليمية المختلفة سواء الفني او الاكاديمي وسهولة الانتقال بالمؤهل في الدول الأخرى، وانشات الهيئة منصة الكترونية سوف تضم كل المؤهلات التي تمنح في مصر سواء المهنية او الاكاديمية او التكنلوجية وفي كافة التخصصات

وأوصى المؤتمر بتعميم التعليم القائم علي الجدارات وان يتيح لكل مؤسسة وضع المناهج وطرق التعلم لنحصل على طالب ملم بالمعرفة والخبرات ومهارات المطلوبة وقياس ما لدى الخريج والطالب من الجدارات والمهارات التي لدى المتعلم.

كما أوصى المؤتمر بتعزيز التعاون عبر أفريقيا في ملف جودة التعليم والاعتماد عبر مبادرة أوروبية لتوحيد معايير الجودة في افريقيا وتعد هذا العام هو عام التعليم في أفريقيا وعلى رأس اهتمامات الاتحاد الأفريقي والعمل على إنشاء وكالة لجودة التعليم الأفريقي تجمع هيئات الجودة في أفريقيا لدعم الهيئات الحالية ودعم ومساعدة الدول التي ليس لديها هيئة جودة ومصر لديها لريادة في جودة التعليم في أفريقيا ولنا دور هام في إنشاء هذه الوكالة، ومن المقرر أن تكون مقرها في مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وبمساعدة الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر واللقاء الصحفي الذي تم بمشاركة المؤسسات الصحفية والإعلامية لعرض مخرجات المؤتمر الدولي السابع لجودة التعليم وعرض آليات تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات ودخوله حيز التنفيذ وعرض منظومة معايير اعتماد المؤسسات التدريبية.

وأضاف عشماوي خلال اللقاء أن الهيئة تقوم إلا ببدء تفعيل منظومة اعتماد المؤسسات التدريبية وهذه المؤسسات تمنح مؤهلات مصغرة سوف يتم اعتمادها لضمان جودة هذه المؤهلات الممنوحة أصدرنا الإصدار الأول لمعايير اعتماد مؤسسات التدريب ووافق مجلس الإدارة علي بدء طرحها للاعتماد التجريبي لبعض الكيانات التدريبية مثل قطاع التدريب بوزارة الداخلية وعدة جهات تدريبية تابعة للوزارات الأخرى والجامعات وتشمل أهم ملامح هذه المعايير التخطيط والحوكمة في المؤسسة ونظم الإدارة والتخطيط وآليات التخطيط والمتابعة والتنمية المهنية ومعيار التطوير والتحسين المستمر للمؤسسة وبرامجها والقياس والتطوير ومعيار مدى استعانة المؤسسة التدريبية بمدربين مؤهلين وذوي كفاءة عن طريق فحص ملفات المدربين معيار للمتدرب يجب أن يكون هناك شروط ومواصفات للمتدرب للحصول على الدورة التدريبية معيار أن يكون لدى المؤسسة موارد مالية وبنية تحتية تضمن تدريب جيد معيار مدى وجود نظم معلومات إدارية وهو وجود سجل الكتروني للشهادات التي حصل عليها التدربين تتيح الاحتفاظ وارشفة للشهادات الممنوحة للمتدربين معيار التأكد من البرامج التدريبية تحقق ومستهدفات التدريب وانها تحقق الأهداف او المهارات المطلوبة.

وأكد عشماوي أن الهيئة بدأت بالاستعانة ببعض المؤسسات التدريبية للمشاركة في زيارات المراجعة لتقييم الإصدار الأول لمعايير لاعتماد مؤسسات التدريب ومن المستهدف انه في يونيو 25 يتم إعلان المعايير النهائية ويتم فتح الاعتماد لكافة مؤسسات التدريب وهذا يتيح هذا الاعتماد للمؤسسات التدريبية المعتمدة وضع علامة توضح أنها منشأة معتمدة من الهيئة، وهذا ضامن للمتدرب أن المؤسسة التدريبية لديها الحد الأدنى من معايير الجودة والاعتراف بشهادة التدريب في الدول والكيانات الأخرى وتوصلنا مع وزارة الخارجية للاعتراف بختم الهيئة للتصديق من وزارة الخارجية وتوثقها بوزارة الخارجية.

وأعرب عشماوي عن أهمية تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات لأنه يتيح نظاما لتصنيف المؤهلات في مسار افقي سواء الأكاديمي الازهري المسار العسكري والشرطي المسار التكنولوجي.

والمسار الراسي يتضمن المعارف المهارات والجدارات المطلوبة في كل مرحلة تعليمية من الابتدائية حتى الدكتوراه ويضع الإطار مواصفات لكل مرحلة ف المعارف والمهارات ومانح المؤهل يتقدم للهيئة للتأكد الهيئة أنها مستوفية مواصفات المستوي في الإطار لهذا المؤهل، وبعد ذلك يتم إدراجه في منصة المؤهلات المصرية ويجب ان يكون مرخص لهذا المؤهل من الجهة المانحة ومستوفي للمواصفات في الإطار الوطني للمؤهلات ويتم إدراجه عبر المنصة الإلكترونية للمؤهلات والجهات التي تمنح مؤهلات دولية غير مصرية تتقدم بطلب موائمة من الإطار المصري ويتم مناظرتها ووضعها على المنصة.

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