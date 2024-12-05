المجمع الطبىي للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبيرًا عالميًّا في المخ والأعصاب والشلل الرعاش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور إيمانويل فلامند (فرنسى الجنسية) أستاذ طب المخ والأعصاب والشلل الرعاش والحركات اللاإرادية والأمراض التحليلية للمخ بمستشفى سان سالبتير بباريس خلال المدة من 20 حتى 29 ديسمبر الجارى.

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