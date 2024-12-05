وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - الخميس 05/ديسمبر/2024 - 02:46 م 12/5/2024 2:46:04 PM
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- الدكتور هلال عبدالفتاح السيد عفيفي، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور عمرو أحمد عبدالمنعم المصري، نائبًا لرئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- والدكتور محمد وائل عبدالعظيم محمد محمود، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- الدكتور عبدالفتاح عبدالنبي عطية هليل، عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.
- الدكتور مصطفى أحمد فؤاد عبد الجواد عيسوي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنيا.
- الدكتورة ناهد فكري حسن خضر، عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.
- الدكتور المتولي مصطفى المتولي سليم، عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمياط.
- الدكتور عادل أبو هشيمة محمود حسن، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.
- الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.
- الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عبدالله، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف.
- الدكتور أحمد فتح الله حسن شوقي، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة بني سويف.
- الدكتور أسامة إبراهيم محمد إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.
- الدكتورة نيفين غريب السيد رزق، عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
- الدكتور حسن سعد محمود عابدين، عميدًا لكلية التربية جامعة الإسكندرية.
- الدكتورة دعاء الدرديري أبوالحسن سالم، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية.
- الدكتور كرم عبدالغني عبدالرحمن جوده، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بنها.
- الدكتور طارق سمير محمد محمد أمين، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة القاهرة.
- الدكتورة ولاء محمد عبدالغني السيد، عميدًا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.
- الدكتورة زينب فيصل عبدالقادر أحمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة بنها.
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