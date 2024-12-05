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جدل بين "أمهات مصر" حول قرار امتحانات الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

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جدل بين "أمهات مصر" حول قرار امتحانات الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

جدل بين "أمهات مصر" حول قرار امتحانات الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - "رأيكم ايه في قرار التعليم بإجراء امتحانات نصف العام لتلاميذ الأول والثاني الابتدائي وعقد تقييم نهائي لهم من 16 يناير حتى 23؟"، بهذه الكلمات وجهت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها مع أولياء الأمور.

"أمهات مصر" يناقشن قرار امتحانات الصفوف الأولى: تأسيس تعليمي أم عبء إضافي؟

وقالت عبير، إن إجراء امتحانات للصف الأول والثاني الابتدائي قد يبدو للبعض غير ضروري نظرًا لصغر  أعمارهم، ولكن يمكن النظر إلى الامتحانات في هذه المرحلة من منظور تربوي شامل، وأنها تساعد على تأسيس التلاميذ منذ الصغر، ومعرفة مدى استيعاب الطلاب المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب.

امتحانات نصف العام لتلاميذ الأول والثاني الابتدائي

وأكدت عبير، أن إجراء الامتحانات في المراحل الأولى تعمل علي تعود التلاميذ على أجواء الاختبارات منذ الصغر، مما يساعدهم في التعامل مع الضغط النفسي المرتبط بها مستقبلًا، بالإضافة إلي أنها تجعل أولياء الأمور أكثر وعيًا بالمستوى الدراسي لأبنائهم ومدى حاجتهم إلى دعم وتركيز إضافي في المنزل.

وتفاعل أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "يبقى كل الناس اخذوا إجازة وأولى وتانيه ابتدائى بيمتحنوا، اقنع ازاى طفل ٦ او ٧ سنيين يقعد يذاكر وإخواته كلهم الكبار خلصوا وفى اجازة".

وأضافت ولي أمر أخرى: " كويس كدا التعليم بدأ يرجع زي زمان ويكون في امتحانات للصف الأولى"، وتابعت أخرى: "ازاى الكبار يخلصوا امتحاناتهم والصغيرين يفضلوا يروحوا ويمتحنوا!".

وذكرت ولي أمر: "أنا مع أنهم يمتحنوا ويتعودوا على الامتحانات لكن المواعيد غير مناسبة ولازم يكون القرار من أول السنة مش قبل الامتحانات بشهر نفاجأ أولياء الأمور بقرار الامتحانات لازم يكون فى دراسة لكل قرار من قبلها بفترة على الأقل".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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