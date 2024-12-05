انتصار السيسي توجه رسالة لمتطوعي الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: يقدمون نموذجا مشرفا للعطاء والإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وجهت السيدة انتصار السيسي، رسالة تحية وتقدير، للمتطوعين لخدمة المجتمع، وبالأخص متطوعي الهلال الأحمر.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أوجه تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري «Egyptian Red Crescent» الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية».

واختتمت حديثها: «أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل».