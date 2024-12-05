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انتصار السيسي توجه رسالة لمتطوعي الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: يقدمون نموذجا مشرفا للعطاء والإنسانية - أخبار كلمتك

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انتصار السيسي توجه رسالة لمتطوعي الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: يقدمون نموذجا مشرفا للعطاء والإنسانية - أخبار كلمتك

انتصار السيسي توجه رسالة لمتطوعي الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: يقدمون نموذجا مشرفا للعطاء والإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وجهت السيدة انتصار السيسي، رسالة تحية وتقدير، للمتطوعين لخدمة المجتمع، وبالأخص متطوعي الهلال الأحمر.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أوجه تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري «Egyptian Red Crescent» الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية».

واختتمت حديثها: «أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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