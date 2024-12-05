انتصار السيسي توجه رسالة لمتطوعي الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع: يقدمون نموذجا مشرفا للعطاء والإنسانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:41 مساءً - بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وجهت السيدة انتصار السيسي، رسالة تحية وتقدير، للمتطوعين لخدمة المجتمع، وبالأخص متطوعي الهلال الأحمر.
وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أوجه تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري «Egyptian Red Crescent» الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية».
واختتمت حديثها: «أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل».
اقرأ أيضاً
أبو الغيط يشارك في حفل ختام الدورة التدريبية لعدد من دبلوماسيي دولة الكويت بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية والدولية
«الوزراء» يستعرض تصور للاستفادة من المباني ذات الطابع المميز بالقاهرة التاريخية
0 تعليق