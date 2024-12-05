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المجلس الأعلى للتخطيط العمراني يعتمد تعديلات معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية - أخبار كلمتك

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المجلس الأعلى للتخطيط العمراني يعتمد تعديلات معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية - أخبار كلمتك

المجلس الأعلى للتخطيط العمراني يعتمد تعديلات معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك خلال اجتماعه اليوم.  

وتم استعراض دليل المعايير الجديد، الذي يراعي دراسة كل مبنى على حدة لتحديد الاستخدامات المقترحة التي تتناسب مع حالته ومقوماته، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق الخاضعة للتطوير.

 

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 وأكد الدكتور محمد أبو سعدة  رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية التراث العمراني وإعادة إحياء المناطق التراثية بما يضمن الاستفادة منها بشكل مستدام.  

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على المعايير الحضارية في أي أعمال تطوير، مؤكدًا أن القرارات المتخذة في هذا الشأن تساهم في تعزيز التراث المعماري المصري وتقديم نموذج حضاري متكامل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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