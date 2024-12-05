عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مجلس الوزراء: أسبقية كراسة الشروط لا تمنح أولوية ولا وسطاء في تخصيص وحدات الإسكان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس الوزراء: أسبقية كراسة الشروط لا تمنح أولوية ولا وسطاء في تخصيص وحدات الإسكان - أخبار كلمتك

مجلس الوزراء: أسبقية كراسة الشروط لا تمنح أولوية ولا وسطاء في تخصيص وحدات الإسكان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد المعلن بمشروع سكن لكل المصريين 5، ولكن هناك أولويات أخرى لتخصيص الوحدات السكنية.
كما أكد كذلك أنه لم يتم السماح لأي من المكاتب أو الأفراد على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين ضمن الإعلان الجديد "سكن لكل المصريين 5" مقابل مبالغ مالية.


وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن أسبقية الحصول على كراسة الشروط تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية، وكذلك وجود وسطاء للتخصيص، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكدًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.


وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية تشمل الفئات التالية: المتزوج الذي يعول، الأرملة أو الأرمل الذي يعول، المطلقة أو المطلق الذي يعول، المتزوج الذي لا يعول، وأخيرًا الأعزب، بما في ذلك الأرامل والمطلقين غير المعولين، على أن تكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.


كما أكد على أن تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع يكون من خلال القرعة الإلكترونية فقط لمن تنطبق عليهم الشروط، حيث يقوم المتقدم بدفع قيمة مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، والتي يمكنه سدادها من خلال جميع مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بالمحافظات والمدن محل الطرح، ثم يتم تسجيل بيانات الحجز ورفع "الاستمارة والإقرار" المرفقين بكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأضاف أنه سوف يتم فرز المتقدمين ثم إبلاغهم بموقفهم، ثم فتح باب التظلمات لقبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.


على أن يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.


وسوف يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة نتيجة عدم انطباق شروط الفرز المبدئي أو كونهم خارج الأولوية وفقًا لترتيب الأولويات، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق