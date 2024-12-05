رسالة قرينة السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع قائلة: “أوجه تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية”.

وتابعت: “أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل”.

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