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رسالة قرينة السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع - أخبار كلمتك

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رسالة قرينة السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع - أخبار كلمتك

رسالة قرينة السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع قائلة: “أوجه تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent  الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية”. 

وتابعت: “أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل”. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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