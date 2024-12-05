عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

عائشة بن أحمد تحاول ضم مكي لفيلمها الجديد ضمن أحداث "الغاوي" - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

التنمية الصناعية: الصناعات الغذائية تستحوذ على النصيب الأكبر في تخصيص الأراضي والوحدات - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

الإسكان الاجتماعي.. «الحكومة» تصدر بيانا حول طرح مشروع سكن لكل المصريين |تفاصيل - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق غزل المحلة - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة مالي (صور) - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

4 أسباب وراء اختيار كولر لـ وسام أبو علي لرحلة جنوب إفريقيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:49 - تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية والدولية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية والدولية - أخبار كلمتك

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية والدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:24 مساءً - استقبل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دييجو مارتينيز، وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والدولية.

وأكد نائب وزير الخارجية، على عمق العلاقات بين مصر وإسبانيا، وأشاد الجانبان بالتطور الكبير فى حجم ومستوي العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق القائم بينهما فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتناول اللقاء استثمارات الشركات الإسبانية فى مصر، والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين، لاسيما في مجال النقل خاصة التعاون مع الشركات الإسبانية لإعادة تأهيل قطارات مترو الانفاق والسكك الحديدية.

استعرض الجانبان اخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما الأوضاع الإنسانية المتدهورة فى قطاع غزة فى ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، حيث شدد نائب وزير الخارجية على أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلي سكان القطاع دون عوائق، وضرورة التوصل إلي وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر أيضاً إزاء تطورات الأوضاع فى سوريا، ولبنان، والسودان.

اقرأ أيضاً
بـ توجيهات من الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة التطورات في سوريا

وزير الخارجية يبحث ونظيره الأمريكي التطورات المتسارعة في سوريا

وزير الإسكان يشارك في احتفالية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بقصر التحرير

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في معرض الجامعات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق