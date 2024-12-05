مدبولي: إعلان مناطق عزبة الصفيح وأجزاء من الجيزة كمناطق إعادة تخطيط لتطويرها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية بأبو رواش بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة كمنطقة إعادة تخطيط، بمساحة تبلغ 103.7 فدان.

كما تم الإعلان عن المنطقة التي تضم عزيز عزت، وحكر توكل، وميت كردك بمدينة الجيزة، كمنطقة إعادة تخطيط بمساحة 351 فدانًا.

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وجه رئيس الوزراء بوضع تخطيط تفصيلي لهذه المناطق والمناطق المحيطة بها، لضمان تنفيذ تطوير حضاري ومخطط يسهم في تحسين جودة الحياة لسكانها.

وفي ذات السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برفع كفاءة الوحدات السكنية بـ أرض مطار إمبابة، لنقل سكان المناطق غير الآمنة إليها، بما يسهم في تنفيذ خطط التطوير بصورة تحقق الأهداف التنموية المنشودة.

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